16/09/2026 10:27

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 景順預測日本央行本周五加息

▷ 日圓兌美元匯率處逾30年低位

▷ 韓元及新台幣受惠半導體供應鏈地位

《環富通基金頻道16日專訊》景順亞太區環球市場策略師趙耀庭預料日本央行本周五（18日）加息，有望為日圓中長線升勢提供支持。他指，儘管近期日圓出現反彈，但日圓兌美元匯率仍處於過去逾30年來低位水平。長期以來，日圓走勢主要受到「套息交易」(Carry Trade)主導。投資者以接近零利率借入日圓，再將資金投資於全球較高收益的資產。*若美國通脹最終穩定於3%，投資者未必願持美元資產*本世紀大部分時間，投資者對貨幣市場的邏輯相當簡單：買入高息貨幣、沽出低息貨幣。隨著日本央行於2024年結束零利率政策，而市場普遍預期當局將進一步加息，過去主導匯市的邏輯或正在發生變化。儘管日圓自此之後仍然偏弱，但投資者的焦點已逐漸由利率水平擴展至通脹、財政可持續性及貨幣購買力等因素。傳統套息交易框架的一個重要前提是通脹受控。若通脹長期高於市場預期，即使貨幣擁有較高利率，其吸引力亦會受到削弱。投資者真正關心的，將是該貨幣能否在較長時間內維持其價值。若從上述角度觀察，日本呈現出截然不同的面貌：擁有可觀的經常帳盈餘；工資增長相對溫和；通脹壓力較不少西方經濟體為低。相比之下，美國則面對：持續龐大的財政及貿易赤字；勞動市場持續偏緊；難以將通脹穩定帶回官方目標水平。目前匯市普遍反映市場共識，即美國通脹最終將回落至2%。然而，通脹最終穩定於約3%的可能性同樣存在。若出現這種情況，投資者未必願意單純因為美國利率較高而持有美元資產。*韓元及新台幣或成主要受惠者，亞幣走強或成重要投資主題*投資者或開始偏好擁有更穩健對外收支狀況，以及較低通脹風險的貨幣。這有助解釋為何人民幣自2025年初以來一直保持相對穩定的升勢，以及為何瑞士法郎即使在接近零利率環境下，仍能維持兌美元的強勢表現。在這種新環境下，韓元及新台幣或成為主要受惠者。原因包括：南韓及台灣地區市場均是全球半導體及人工智能(AI)供應鏈的重要樞紐，其基本面較不少投資者所認知的更為穩健；兩地貨幣政策當局均具備市場高度重視的條件，即擁有維持物價穩定的公信力，並獲得全球投資者信任。未來最值得關注的問題，並非日本會否再次加息，而是市場是否繼續相信美國市場反映的通脹前景。如果投資者仍然相信美國通脹最終能回落至目標水平，美元將繼續維持主導地位，而套息交易模式亦有望持續。但如果市場逐步失去這種信心，亞洲貨幣走強很可能成為未來數年最重要的投資主題之一。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。