16/09/2026 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價升42點子，六連升報6.7628，續創逾三年七個月高
《經濟通通訊社16日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7628，較上個交易日升42點子，六連升，續創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱480點，上個交易日報6.7670。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7628
|-42.00
|1歐元/人民幣
|7.7762
|-49.00
|100日圓/人民幣
|4.3419
|-173.00
|1港元/人民幣
|0.8621
|-6.00
|1英鎊/人民幣
|9.0830
|-162.00
|1澳元/人民幣
|4.8043
|-48.00
|1紐元/人民幣
|3.8767
|-166.00
|1新加坡/人民幣
|5.2951
|-117.00
|1瑞郎/人民幣
|8.2367
|-159.00
|1加元/人民幣
|4.8391
|-62.00
|1人民幣/林吉特
|0.6043
|+6.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.5420
|-301.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4116
|+25.00
|1人民幣/韓元
|203.5100
|+276.00