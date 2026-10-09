16/09/2026 08:53

【ＡＩ】貝森特強調美國須保持對華AI技術領先

《經濟通通訊社16日專訊》據彭博社報道，美國財長貝森特周二（15日）出席眾議院金融服務委員會關於國際金融體系狀況的聽證會，中美人工智能(AI)競爭成為聽證會質詢焦點。針對一位議員關於「誰先開發出超級智能並不重要」的評論，貝森特表示異議。與美國總統特朗普的立場一致，他強調保持美國對華AI技術領先的絕對重要性。



貝森特稱：「由好人還是壞人掌握這項技術區別很大。作為負責處理對華AI關係的人，這一點非常關鍵」。



中國國家主席習近平預計本月24日與美國總統特朗普舉行面對面會談，AI料將是雙方討論議題之一。貝森特表示，他本周末將先與中國副總理何立峰會面。以往每次中美元首峰會之前，兩人通常都會先行會面，為元首會談做準備。(wn)