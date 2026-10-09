16/09/2026 15:19

【ＡＩ】豆包AI手機努比亞NaviX Ultra開售，優先支持字節系產品調用

《經濟通通訊社16日專訊》搭載豆包AI手機助手消費者版的努比亞NaviX Ultra今日正式發售，12GB+512GB版本售價5999元人民幣，疊加國補後5499元人民幣起。該款手機將遵守新推出的屏幕自動化操作聲明協議(SAEP)30天規則公示機制，根據協議，第三方應用可自主聲明是否允許AI助手在其App內進行屏幕自動化操作，對於明確拒絕相關操作的第三方應用，豆包手機助手不會進行自動化操作。



據內媒第一財經記者實測，現階段用語音操作手機搭載的智能體(Agent)，優先覆蓋字節跳動旗下產品；字節全系列產品均可被調用，亦可使用曹操出行等少量第三方應用。例如，向豆包AI手機下達「幫我點一杯咖啡」命令後，淘寶閃購、京東等外部電商APP暫不支持相關操作，豆包助手建議改用抖音服務下單。



據介紹，努比亞NaviX Ultra搭載第五代驍龍8至尊版移動平台，採用長鑫、三星等最高速率達10667Mbps的LPDDR5X存儲產品，已支持出行、音樂、地圖等第三方服務生態。(wn)