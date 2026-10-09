16/09/2026 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收升70點子報6.7064，創近一周高

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7064，較上個交易日4時30分收盤價升70點子，創9月10日以來近一周新高，全日在6.7056至6.7137之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升54點子，報6.7069。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7628，較上個交易日升42點子，六連升，續創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱480點。



市場人士表示，美聯儲本周加息預期已被市場消化，各方更關注美聯儲主席沃什的會後聲明，人民幣大概率延續穩中略升走勢。



一外資行交易員稱，「市場關心的是美聯儲會加息幾次，如果沃什會後聲明鷹派，美元可能或擴大升勢，人民幣則有一定的調整空間」。



另一外資行交易員稱，近期人民幣中間價持續偏強，對外部美元強勢反應有限，監管維穩意圖明顯。另外中美元首會面在即，匯率持穩也利於談判氛圍。(jq)