16/09/2026 11:29
【五年規劃】李家超：強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心功能
摘要
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▷ 香港強化全球離岸人民幣業務樞紐功能
▷ 鞏固全球跨境財富管理中心地位
▷ 強化國際風險管理中心功能
▷ 鞏固全球跨境財富管理中心地位
▷ 強化國際風險管理中心功能
他指出，推動香港鞏固全球領先跨境財富管理中心的地位，為全球主權基金、家族辦公室在香港發展提供優質服務，強化香港管理內地與全球資產配置和財富管理的功能。完善監管和市場基礎設施、壯大專業服務生態，積極推動家族辦公室業務發展，優化基金、單一家族辦公室和附帶權益稅制，驅動更多國際和內地家族資本及長期資金落戶香港並擴大業務。擴大多元資產管理類別和產品選擇，推動基金市場發展，例如另類資產基金和房地產投資信託基金等多元化資產管理工具，從而全面提升資產和財富管理的深度與廣度。
他提及，強化國際風險管理中心功能。深化與內地及海外市場監管合作，充分運用國際保險、再保險及資本市場比較優勢，推動傳統保險與非傳統風險管理工具協同發展，發揮保險相連證券、專屬自保公司、航運專項風險池等多層次風險轉移和分擔機制的疊加效應，鞏固香港作為區域乃至全球巨災及專項風險管理樞紐的戰略功能。同時強化保險業風險為本的資本制度，鼓勵保險資金投資香港及內地的基建項目，提升保險業界風險防控能力和風險管理文化。(bn)