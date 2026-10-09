16/09/2026 11:31

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▷ 支持內地及海外行業龍頭、新興產業企業赴港上市

▷ 完善金融互聯互通機制，推動數字債券及CMU系統發展

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表香港首個五年規劃表示，圍繞股票及債券兩大核心市場，持續優化市場制度設計和產品生態。提升市場深度、廣度與流動性，協助內地企業「走出去」及國際資本「引進來」。承擔香港作為國家金融對外開放試驗田的角色，積極提升作為國際金融中心的話語權和影響力。他指出，優化證券市場效能。加強上市制度的競爭力及提升證券市場基建的營運效率，支持內地及海外行業龍頭及優質新興產業企業赴港上市，包括深化香港交易所與前海股權交易中心對接合作，助力更多內地優質企業透過香港的上市平台對接國際資本市場，構建更加順暢高效的上市服務。完善擴充金融市場互聯互通機制，拓展新興領域，發揮投融資平台功能，推動與共建「一帶一路」國家及全球南方等新興經濟體的經貿、金融與基礎建設合作。他提及，優化國際債券市場。協同推進一級市場發行、二級市場流動性提升、離岸人民幣業務拓展，以及固定收益與貨幣基礎設施建設。完善「債券通」（南向通），持續推進南向通在投資規模、投資者範圍、產品、交易安排等方面的優化擴容。推動更多內地機構投資香港債券市場，擴大「股票通」、「債券通」、「理財通」、「私募通」渠道和業務量。發展多元金融產品與風險管理工具，研究為回購交易設立中央對手方結算及完善場外衍生產品規管。他表示，穩步推進政府數字債券常態化發行，完善相關法律和市場配套，推動數字債券普及化，加快債務工具中央結算系統(Central Moneymarkets Unit,CMU)商業化、國際化及現代化，推動本地股票及債券中央證券託管平台對接，建設切合香港市場特點及人民幣國際化需求的定息及貨幣產品電子交易平台，將CMU發展成為區域內領先的中央證券託管機構。(bn)