16/09/2026 11:33

【五年規劃】李家超：構建大宗商品交易生態圈，探討發展人民幣計價黃金市場、大宗商品市場

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表香港首個五年規劃表示，以黃金為切入點，構建大宗商品交易生態圈。全面推動黃金交易相關清算系統、倉儲、供給和基礎建設的協同發展，充分發揮黃金戰略資產作用。長遠對標國際主要黃金交易中心，實現軟硬件雙軌並行的發展格局。加速構建基礎設施，為國際標準黃金交易提供高效可信的服務。全方位支援更多金商和金融機構落戶香港，擴容增量。



他續指，全面提升香港黃金倉儲量和精煉能力。強化本地人才培訓，研究為黃金相關企業提供進一步優惠政策。深化本地與內地黃金市場合作，積極推進互聯互通，建設一站式儲存、交易、清算和服務中心，構建一體化的黃金生態圈。探討發展人民幣計價黃金市場、大宗商品市場，加強與上海黃金交易所和上海期貨交易所等內地交易所合作，加大吸引國際投資者力度，增加人民幣定價產品。



他提及，統籌推動離岸人民幣大宗商品交易創新突破。充分發揮香港作為倫敦金屬交易所全球倉庫網絡許可交付地點的獨特優勢，帶動更多大宗商品相關的交易、風險管理，以及融資等業務聯動發展，探索打通其他投資工具需求的新路向，建設高效開放的大宗商品生態圈。進一步豐富香港人民幣計價結算的大宗商品期貨期權品種，鼓勵和支持香港大宗商品現貨交易使用人民幣計價結算。發展人民幣大宗商品交易，與內地市場錯位互補發展，包括與前海聯合交易中心協同合作。(bn)