16/09/2026 09:26

【外圍經濟】日本8月出口增長逾19%，連續第四個月出現貿易逆差

《經濟通通訊社16日專訊》日本財務省周三公布的數據顯示，8月出口額按年增19.3%，增長率較7月的23.2%放緩，其中對美國出口增幅領先。經濟學家的預估中位數增長為18.4%。



進口增長28%，高於經濟學家預測的26.3%。未經調整的貿易逆差擴大至1.1萬億日圓，高於7月修正後的逆差6383億日圓，為連續第四個月出現逆差。



依目的地劃分，對美國的出口增長24.9%，對中國和歐洲的出口分別增長20.6%和11%。



分析指，報告著重指出市場波動對貿易收支造成的影響。8月油價維持在相對高位，布蘭特原油均價約每桶88美元，日圓匯率持續在每美元兌160日圓附近波動，推高日本原油進口金額。(rc)