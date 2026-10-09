16/09/2026 10:04

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▷ 市場預期加息0.25厘，為近3年首次

▷ 經濟學家警告加息恐引發經濟衰退

《經濟通通訊社16日專訊》美國聯儲局議息會議已在當地時間周二（15日）開始，雖然市場普遍預期聯儲局將會加息，但也有不少經濟學家抱持相反意見，有人更警告聯儲局若加息可能是錯誤。議息會議為期兩天，預計聯儲局將在美東時間周三下午2時（香港時間周四（17日）凌晨2時）公布議息結果，主席沃什將在下午2時30分召開記者會。市場普遍預期將加息0.25厘，若確定將是聯儲局近3年來首次加息。經濟學家認為，聯儲局職責是穩定就業、控制通脹。但加息恐會造成經濟活動大幅收縮，迫使企業裁員，最終引發經濟衰退。穆迪首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)警告：「聯儲局出現重大政策失誤的風險高得令人不安，並且不斷上升。」他表示，想要放緩經濟增長，很難不出現裁員、失業率上升，並觸發「自我強化的負面循環。」北方信託首席經濟學家坦南鮑姆(Carl R. Tannenbaum)表示，支持加息的理由並不像市場和許多評論人士所想的那樣明確。他表示，儘管面對戰爭與關稅衝擊，美國經濟活動仍維持旺盛。他認為維持利率不變可留出更多時間，評估經濟擴張的根基是否潛藏裂痕。渣打銀行G10外匯研究全球主管英格蘭德(Steve Englander)亦表示，考慮到通脹數據中各類相互矛盾的訊號，此刻加息為時過早。聯儲局應該保持利率不變，直到這些矛盾訊號緩和。他又稱，如果加息後數月又不得不調轉方向減息，外界會認為沃什「掌舵不穩」。(rc)