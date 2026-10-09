16/09/2026 10:39

【美國議息】債市淡倉處極端水平，分析：押注聯儲局兌現加息預期

《經濟通通訊社16日專訊》在聯儲局周三（16日）公布利率決定之前，債市交易員大舉建立淡倉，押注美國國債拋售潮仍會持續。



市場倉位顯示，投資人預期債市還會進一步走弱，逢低買入意願有限。摩根大通美國國債客戶調查顯示，過去一周現貨市場交易員加碼淡倉押注的步伐為2025年初以來最快。



芝商所未平倉合約數據顯示，在上周強於預期的通脹報告公布前後，投資人增加美國國債期貨淡倉。在聯邦基金利率期貨市場，一筆看跌的大宗交易中，標的合約每變動1個基點，這筆交易可能獲利或虧損190萬美元。



凱雷全球研究與投資策略主管Jason Thomas受訪時表示，聯儲局面臨加息25個基點的「巨大壓力」。



如果聯儲局不加息，甚至加息但未就進一步加息釋放明確訊號，交易員可能會要求長期國債提供更高孳息率以防範通脹風險，同時短期國債孳息率可能下降。(rc)