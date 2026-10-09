16/09/2026 11:30

【美國議息】市場關注：聯儲局決策聲明、沃什記者會措辭含意？有無「點陣圖」？

《經濟通通訊社16日專訊》聯儲局正舉行議息會議，預計將在美東時間周三下午2時（香港時間周四（17日）凌晨2時）公布議息結果，主席沃什將在下午2時30分召開記者會。分析認為，聯儲局決策聲明及沃什記者會均是焦點所在。



分析指，沃什發布的決策聲明會被各方仔細審視，解讀其中措辭的增減和變動。市場亦聚焦沃什記者會，細味他每個字及背後可能隱含的用意。



沃什上任以來，聯儲局理事會一改行文風格，此前會議只以寥寥數語描述決策背景和經濟環境。而沃什8月底在傑克遜霍爾年會公開發言時鷹氣十足，曾刺激當時美元和美債孳息率在加息押注走高下上揚。



另外，外界關注聯儲局是否繼續公布「點陣圖」。該圖以匿名形式展現了聯邦公開市場委員會(FOMC)成員對未來利率軌跡的展望，但沃什曾公開對此表達不滿，而且他在6月首次以主席身份主持的議息會議上就沒有提交自己的預測。



BMO Capital Markets策略師Vail Hartman表示，倘若「點陣圖」或沃什的記者會釋放出對通脹更耐心的鴿派訊號，市場容易受到拋售衝擊。(rc)