16/09/2026 12:02

【中東戰火】美共和黨議員發起彈劾赫格塞斯動議，指控非法發動對伊戰爭、濫用職權

《經濟通通訊社16日專訊》美國肯塔基州共和黨籍眾議員馬西(Thomas Massie)，周二（15日）突然發起對國防部長赫格塞斯的彈劾動議，指控其在未獲國會授權的情況下，對伊朗發動軍事行動，並涉嫌濫用職權、侵犯憲法及造成平民傷亡。



馬西在眾議院用了一個多小時宣讀34頁的彈劾決議，列出八項指控，其中三項與1973年的《戰爭權力法》有關，包括稱赫格塞斯無視國會根據該決議設定的撤軍期限，另兩項與美國在伊朗和委內瑞拉附近的空襲有關。



馬西也提到了特朗普政府在加勒比海的「掃毒」行動，造成超過200人死亡，但未減緩非法毒品流入美國的速度。



馬西以特權議案程序提交彈劾條款，意味著眾議院必須在兩個立法工作日內對該彈劾案進行審議處理，無法擱置拖延。如果該決議獲得通過，眾議員先就該決議本身表決，彈劾條款若通過將提交參議院，共和黨領導層將決定是否對赫格塞斯進行審判。



據悉，馬西在提交彈劾決議前沒有將計劃告知任何黨內領袖。多名消息人士對馬西「不打招呼」就行動感到憤怒，他們不願看到馬西成為歷史上首位試圖彈劾同黨內閣成員的國會議員。(rc)