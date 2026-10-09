16/09/2026 14:43

【美國議息】DoubleLine副投資總監：聯儲局需加息以穩定債市，要麼行動，否則就閉嘴

《經濟通通訊社16日專訊》資產管理公司DoubleLine Capital副首席投資總監Jeffrey Sherman表示，聯儲局需要加息，使市場相信其致力於壓低通脹，並緩解本周推動10年期美國國債孳息率突破5厘的市場擔憂。



Sherman受訪時表示，聯儲局主席沃什「有能力通過加息來幫上一把。市場已經消化加息預期，他們要麼行動，否則就閉嘴。」



Sherman亦表示，聯儲局需要釋放訊號，表明還會進一步加息。這樣做將逆轉聯儲局自2025年9月以來三次降息所帶來的政策寬鬆。



他將當前美國國債的交易環境形容為「下墜的刀」，認為孳息率仍可能進一步上行。他預計，如果10年期美國國債孳息率升至5.25-5.30厘區間，將出現強勁買盤。(rc)