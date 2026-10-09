16/09/2026 12:25

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▷ 港交所年內推人民幣黃金期貨合約

▷ 政府落實大宗商品交易半稅優惠

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》提及，加快建立國際黃金交易市場。在2027年首季正式啟用香港黃金中央清算及結算系統。香港交易所(00388)會在今年內公布以人民幣計價及實物交收的全新黃金期貨合約細節，提升人民幣在貴金屬定價方面的國際影響力。另外，香港證監會會完善場外衍生工具監管制度，便利黃金及其他大宗商品交易的風險及資金管理。保監局會加強協調業界為貴金屬提供保險的安排，並開設貴重物品保險專線，協助投保人對接保險公司。金管局正研究外匯基金適度增持黃金和參與香港現貨及期貨市場，並將現有黃金庫存逐步轉移至港金結算公司指定倉庫。政府會設立「黃金專線」，一站式協助海內外金商參與香港黃金交易生態圈，同時推動業界成立黃金行業協會，於2027年學辦旗艦活動。同時，與香港金融發展局合作推出黃金交易相關課程，介紹全鏈條發展和配套設施操作。*落實實物大宗商品交易半稅優惠*他表示，港府會加快構建安全高效、具國際影響力的商品交易樞紐，包括落實實物大宗商品交易半稅優惠，吸引更多大宗商品交易商落戶或擴展在港業務；研究為黃金和大宗商品交易生態圈的合資格活動提供稅務優惠，明年提出方案諮詢立法會。促進營運商在北部都會區設立更多LME認可倉庫，推動實物交收、融資、風險管理服務集聚。港交所計劃於今年10月在LME推出「LME上海熱軋卷板合約」，拓展內地價格的國際應用場景，提升中國期貨的國際影響力。港交所爭取於2027年內聯動指定銀行推出代幣化倉單融資試點項目，以實物追蹤技術推動企業透過商品庫存作擔保，獲取流動資金。*港交所建立多元資產代幣化平台*另外，港交所正建立區塊鏈技術支援的多元資產代幣化平台，已納入Core Climate上市的碳信用，並於明年納入LME認可倉庫之大宗商品倉單為試點，便利市場靈活配置抵押品和交叉抵押。香港海關會研究如何為大宗商品提供清關便利。鼓勵國際調解院探討研究設立大宗商品交易專屬調解員名冊，降低跨境交易風險，吸引更多國際貿易商和金融機構使用香港作為交易及結算基地。(hp)