17/09/2026 17:14

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 英倫銀行17日公布利率決定及會議記錄

▷ 美國17日公布8月新屋動工等經濟數據

▷ 歐元區17日公布8月消費者物價指數

《經濟通通訊社17日專訊》美股三大指數昨日先升後跌，美股早段一度受油價回落及科技股造好支持，但聯儲局公布議息結果後，市場重新評估利率路徑，加上美國國債孳息率回升，三大指數其後轉弱。道指收市跌631.21點或1.21%，報51461.9點；標指跌33.92點或0.45%，報7551.81點；納指跌3.15點或0.01%，報25978.42點。港股方面，恒生指數收市報24604，跌109點或0.4%，成交1856億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，歐洲央行管委暨芬蘭央行總裁雷恩就「貨幣政策與歐洲經濟前景」發表講話。7:00pm，英倫銀行宣布利率決定，並發布會議記錄。8:30pm，歐洲央行銀行監管委員會委員唐納利參加Eurofi金融論壇上的專題討論會，並主持小組討論。數據方面，今日5:00pm，歐元區公布8月消費者物價指數，月率升幅料由0.2%擴大至0.4%，年率升幅料由2.9%擴大至3.3%。今晚7:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於3.75%。8:30pm，美國公布8月建築許可，月率料由5%逆轉至下滑1.5%；8月新屋動工料由123.9萬升至132萬，月率料由下滑12.4%改善至升6.7%；連續申請失業救濟金人數料由177.4萬升至177.9萬；首次申請失業救濟金人數料由20.6萬升至20.7萬。10:00pm，美國公布8月成屋待完成銷售，月率跌幅料由2.3%收窄至0.1%。明日，日本公布官方指標利率，料由1%升上1.25%。(wa)