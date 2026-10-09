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高水152
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17/09/2026 18:05
英鎊兌美元報1.3394，關注英國央行公布利率決議
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.183
|100.252
|-0.069
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|155.74/78
|155.75/79
|156.27/31
|歐元/美元
|1.1471/75
|1.1471/75
|1.1462/66
|英鎊/美元
|1.3392/96
|1.3394/98
|1.3377/81
|美元/瑞郎
|0.8260/64
|0.8252/56
|0.8256/26
|美元/加元
|1.3992/96
|1.3987/91
|1.3986/99
|澳元/美元
|0.7109/13
|0.7111/15
|0.7084/88
|紐元/美元
|0.5731/35
|0.5733/37
|0.5711/15
|美元/人民幣
|6.7070/74
|6.7076/80
|6.7076/08
|美元/港元
|7.8449/53
|7.8446/50
|7.8448/52
*上述報價只供參考用