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▷ 離岸人民幣產品面臨流動性不足風險

▷ 黃金市場監管不足影響投資者保障

《經濟通通訊社記者馬本德17日報道》香港行政長官李家超昨日公布香港首份五年規劃及施政報告，提出強化香港作為全球最大離岸人民幣業務樞紐的地位，並推出多項金融及創科改革措施。經濟學者李兆波接受經濟通通訊社專訪時表示，港府在離岸人民幣中心和財富管理的發展方向正確，但他認為計劃未觸及政府收入結構等深層次問題；加上科技產業需長期培育，擔心短期難見顯著成效。*離岸人民幣產品流動性存挑戰，黃金市場監管仍不足*李兆波指出，五年規劃雖提出多項發展方向，但對解決政府收入來源的結構性問題缺乏著墨。他認為，政府收入仍高度依賴土地溢價、印花稅及地租等土地相關項目，若未能從根本調整收入結構，財政可持續性將持續受壓。離岸人民幣業務為五年規劃和今次施政報告中最濃墨重彩的一筆，提出要擴大人民幣債券的發行規模、研究人民幣流動性的安排、推動人民幣櫃檯納入港股通等。李兆波認為上述措施的方向正確，有助促進股票和債券市場乃至本港金融業發展，能確實產生正面影響，不過他認為並非每項人民幣離岸產品都能獲得熱烈回響，因產品成效有賴於人民幣供應，而離岸人民幣池的容量有限，部分新產品或面對流動性不足等問題，短期未必吸引投資者積極參與。另外，規劃和報告中均有提及透過建立黃金交易生態圈，探索人民幣計價市場發展的可能性，李兆波認為推行措施落地的關鍵在於完善市場規則和吸引高質量的參與者，並指現時的黃金市場的監管不足以保障投資者利益，例如倫敦金醜聞時有發生。他建議目前當務之急是完善黃金市場的監管，否則難以吸引高質量投資者入場。*「金融+科創」培育非五年之功*而在「金融+科技創新」等相關領域的投資上，李兆波直言香港過去在科技產業發展落後，參考內地政府過去積極主動發展相關領域，而港府就算立即介入，仍需要更長時間才能看到成效。他舉例美國頂尖科技公司也花費20到30年的時間才發展至目前的規模，香港可能需要更長時間規劃才能出現市值達到1萬億美元的大型科技公司，亦只有當香港亦成功出現相等規模的科技企業後，才能看到「金融+」帶來的影響。而在數字資產領域，李兆波認為香港是金融領域數字資產應用起步較早，但相關技術並非起源於香港，香港的創新水平相對處於二線，科技強國一發力則較容易迎頭趕上，因此本港存在一定局限性。不過他認為香港繼續推進數字資產金融亦無妨，因為本地金融生態系非常龐大，具備容納及發展相關業務的基礎。*深化股市債市有待資金多元化*在財富管理方面，規劃和報告中強調吸引家族辦公室和主權財富基金，並優化稅收制度。李兆波認為，許多此類家族辦公室資金來自內地，而香港通常是內地投資人的首選。然而他亦指出，近期部分新法例的條文或執行細節可能不夠清晰，帶來政策不確定性，相比之下，新加坡的政策則更加明確，或成競爭對手吸引資金的優勢。而除了內地資金外，李兆波認為吸引多元化的投資者對深化股票與債券市場至關重要。規劃和報告中表示支持更多優質的內地及海外企業在香港上市，並優化債券通等機制，李兆波指出，現時香港需要更多國際投資者，因為國際投資者是相關市場的主要參與者，同時應避免重蹈過去過度集中吸引內地資金的覆轍。他認為，只要香港能保持國際化定位，吸引國際投資者難度應該不大。