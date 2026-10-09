17/09/2026 08:39

【美國加息】特朗普再促減息，稱美國利率應低於1%，批評聯儲局委員會有敵意及政治目的

《經濟通通訊社17日專訊》美國聯儲局加息0.25厘，意味聯儲局沒有順應總統特朗普的減息要求。特朗普周三（16日）在該局宣布加息後於社交媒體發帖稱，美國利率「應該在1%，或者更低」，並敦促盡快減息。



特朗普另對記者透露，事先曾與聯儲局主席沃什討論其投票事宜。特朗普說：「我和沃什談過，我說『你最好還是跟隨委員會投票，因為這無關緊要』。」



特朗普稱，對沃什仍然有信心，但稱「他手下有一個非常強硬的委員會」。他批評議息的聯邦公開市場委員會(FOMC)「很有敵意」，且有政治目的。他同時稱希望沃什保持獨立性。



而在發布會上，沃什沒有正面回答特朗普是否參與聯儲局決策的問題，他說：「關於與總統的討論，我沒有什麼可以告訴你們。」



白宮發言人Kush Desai受訪時則表示，從政府角度來看，聯儲局的加息決定令人遺憾，且沒有經濟數據的有力支持。(yc)