17/09/2026 09:56

【美國加息】沃什指通脹太高且持續太久，拒回應聯儲局後續會否再加息

《經濟通通訊社17日專訊》聯儲局宣布加息後，主席沃什出席記者會時表示，加息主要是通脹太高，而且持續了太長時間。但對於市場預期聯儲局後續還會再加息，沃什拒絕提供前瞻指引。



沃什表示，當前首要任務是令通脹更及時地回到2%目標。他表示，經濟活動正以穩健速度擴張，但不確定性仍很高，部分原因是地緣政治。



他又稱，當前美國國內支出具有韌性，生產力成長強勁，資本投資強勁，就業成長與勞動成長保持同步，失業率變化不大，但通脹率仍很高，「今天的政策行動將支持及時回到委員會2%的目標」。



沃什說，「我們必須有信心，潛在通脹正以足夠的速度向我們的目標移動」，但今年夏季的通脹數據「沒有讓我覺得潛在趨勢有實質性改善」，委員會亦認為這標準沒有達到。而委員會一致投票同意加息，「表明我們有決心實現價格穩定」。（yc）