17/09/2026 11:08

【美國加息】市場普遍料後續再加息，高盛料最快10月，分析：聯儲局不會加一次就收手

《經濟通通訊社17日專訊》聯儲局周三（16日）宣布加息0.25厘，將基準利率上調至3.75%-4%的區間，是2023年以來首次加息。不過聯儲會用來傳達利率路徑預期的「點陣圖」反映今年可能再加息，但加息多少次、何時加，外界各有意見。



聯儲局今年還有10月及12月兩次政策會議。高盛調整預測，預計聯儲局很可能10月再加息25個基點，因為聯儲局表明加息是為了「更及時地回歸2%通脹目標」，所以10月是加息的「最自然選擇」。



另有華爾街分析根據期貨價格表示，相信10月再加息機率不大，但12月再次加息幾乎成定局。



前聯儲局副主席Richard Clarida則表示，今次加息決定獲得委員會一致通過，是聯儲局抗擊通脹的重要信號，他亦說：「聯儲局不會加一次就收手，如果通脹偏離目標超過100個基點，加25個基點能起多大作用？從維持公信力的角度來看，有理由繼續採取行動。」（yc）