17/09/2026 14:41

【外圍經濟】市場篤定日本央行周五加息，分析：焦點在如何避免日圓再大幅貶值

《經濟通通訊社17日專訊》美國聯儲局加息後，市場注意力現時轉移到日本央行周五（18日）將公布議息結果。日本央行正舉行為期兩天的議息會議，鑑於通脹上行風險揮之不去，市場幾乎篤定日本央行將加息0.25厘。



日本財務大臣片山皋月周四表示，預計日本央行將以穩定和可持續的方式妥善管理貨幣政策，以實現2%的通脹目標。她希望央行與政府保持密切溝通，但拒絕評論聯儲局加息後日圓兌美元走低。



普徠仕集團投資組合經理David Clewell表示，市場目前焦點並非日本央行會否加息，而是關注央行將如何敞開進一步政策正常化的大門，以避免日圓再現大幅貶值。



受聯儲局加息影響，日圓隔夜一度跌近1%至每美元兌156.42日圓，現報155.53。



今次是自從7月日美聯合干預市場以支撐日圓以來，日本央行首次召開政策會議。日本央行通常在中午前後公布政策聲明，預料行長植田和男會在當地時間下午3時半舉行發布會。(yc)