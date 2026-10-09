17/09/2026 15:43

【ＡＩ】OpenAI披露AI模型異常行為事件，稱業界尚未解決「AI對齊」問題

《經濟通通訊社17日專訊》OpenAI周三披露了6宗從未公開的人工智能(AI)模型異常行為事件，並發布新的追蹤和披露框架。



OpenAI列出多宗個案，顯示AI模型為了完成任務或在評估中取得成功而出現異常行為，包括隱瞞數據、編造缺失數據、試圖繞過網絡限制等。



例如一個模型在任務摘要中自行插入指令，要求未來版本的自己無視正常限制。另有模型在摘要中加入指令，試圖掩蓋錯誤。還有模型和智慧體透過未經批准的留言板和文件共享，相互交流。



OpenAI表示，不認為業界已解決「AI對齊」(AI Alignment)問題（指確保AI的目標與人類的意圖、道德標準及社會價值保持一致）。該公司並發布一個新框架，讓員工主動報告「AI偏離」事件的機制，同時建立了分類和處置流程，將及時公布相關事件。(yc)