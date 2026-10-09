17/09/2026 13:53

Pantheon：港府擬以人民幣支付部分開支，或引發港元信譽關注

《經濟通通訊社17日專訊》據《彭博》報道，Pantheon Macroeconomics發表報告指出，香港計劃以人民幣支付部分政府開支，可能引發市場對港元信譽的關注。



經濟學家Duncan Wrigley及Kelvin Lam在報告中表示，香港政府史無前例地決定開始以人民幣支付部分開支，惟公務員工資仍將以港元支付。此舉勢必引發人們對港元重要性及其信譽的擔憂。



報告認為，儘管存在上述副作用，當局的意圖在於進一步深化人民幣生態系統，特別是離岸人民幣殖利率曲線。香港政府已發行人民幣債券，因此尋找更多使用這些資金的途徑，將有助增加發行量及流通量。



報道註釋指出，香港承諾強化作為全球最大離岸人民幣業務樞紐的功能。(ul)