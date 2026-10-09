17/09/2026 16:36

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▷ 餐飲服務與建造業失業率及就業不足率升幅顯著

▷ 總失業人數增8200人至15.39萬人

《經濟通通訊社17日專訊》根據政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字（即2026年6月至8月的臨時數字），經季節性調整的失業率由2026年5月至7月的3.7%上升至2026年6月至8月的3.8%。就業不足率亦由2026年5月至7月的1.7%上升至2026年6月至8月的1.9%。與2026年5月至7月比較，在2026年6月至8月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升，其中餐飲服務活動業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於餐飲服務活動業及建造業。總就業人數由2026年5月至7月的364.76萬人，上升至2026年6月至8月的365.2萬人，增加約4400人。同期的總勞動人口亦由379.33萬人上升至380.59萬人，增加約12600人。失業人數（不經季節性調整）由2026年5月至7月的14.57萬人上升至2026年6月至8月的15.39萬人，增加約8200人。同期的就業不足人數亦由66200人上升至72100人，增加約5900人。勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，2026年6月至8月經季節性調整的失業率較上一個3個月期間微升0.1個百分點至3.8%。就業不足率亦上升0.2個百分點至1.9%。同期勞動人口和總就業人數進一步上升。展望未來，孫玉菡說指出本地經濟繼續擴張預計會為整體勞工市場提供支持，儘管各行業的就業情況仍然將會取決於其經營環境。與此同時，外圍不確定因素的演變對企業招聘意欲的潛在影響仍然值得關注。(ul)