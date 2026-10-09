17/09/2026 15:00

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▷ 離岸人民幣業務規模擴至5000億元，貸款期延至三年

▷ 黃金中央清算系統2027年首季推出，港交所公布人民幣黃金期貨

《經濟通通訊社記者汪澤妍17日報道》特區政府昨日正式發布最新《施政報告》與《第一個五年規劃》，德勤中國香港銀行業2030項目主管合夥人陳和美接受專訪時表示，五年規劃作為未來五年的發展藍圖，與施政報告的按年落實指標形成清晰分工，為銀行業提供了「有額度、有時間表、可追蹤」的具體措施。*陳和美：四大層面為銀行業提供實質助力*陳和美指出，《施政報告》與《第一個五年規劃》從離岸人民幣、大宗商品生態、金融基建數碼化及實體經濟新場景等四個維度，為銀行業未來五年發展提供了實質助力。其中，在離岸人民幣流動性與產品層面，人民幣業務資金安排規模擴至5000億元人民幣，貸款年期延長至最長三年，資金得以輻射至東盟、中東和歐洲等地區，便利銀行為企業海外項目及直接投資提供期限更匹配、成本相對較低的人民幣融資。同時，七天投標機制拓寬了銀行應對短期資金需求的渠道，配合離岸人民幣短期債務工具與收益率曲線建設，可為企業財資中心提供更多優質投資及流動性管理工具；加上「互換通」年內引入新參考利率協助管理利率風險，銀行得以在此基礎上提供更完善的資金池、資金歸集與對沖方案。在大宗商品生態圈建構方面，隨著香港黃金中央清算及交收系統確定於2027年第一季正式推出、港交所年內公布人民幣實物黃金期貨詳情，以及爭取2027年與指定銀行合作推出代幣化倉單融資試點，一系列措施將為銀行帶來融資、託管、結算和風險管理等嶄新業務空間。與此同時，金融基建數碼化正加速推進，數碼債券發行趨向恒常化。金管局除了年底前測試外匯基金票據代幣化外，亦計劃約於年底前在EnsembleTX實施央行數碼貨幣結算及全天候運作，這將顯著協助銀行提升資產負債管理與結算效率。*資產端與實物端聯動，打造離岸人民幣完整閉環*針對「人民幣櫃台納入港股通」與「構建全球大宗商品生態圈」這兩項政策，陳和美特別解析了其在推動離岸人民幣國際化的深層邏輯。她指出，這兩者分別代表了「資產配置端」與「實物貿易端」，兩者互相強化可以推動離岸人民幣由傳統的支付與結算貨幣，進一步延伸至計價、投資、融資及風險管理貨幣。陳和美直言，兩者結合可以讓人民幣在香港同一個市場內，順暢完成「計價-交收-融資-抵押-對沖」的完整閉環。而定價影響力最終來自真實的交易量和流動性，這正是香港作為國際金融中心可以發揮作用的地方。在生態圈建構與銀行業務落地上，陳和美強調，發展大宗商品生態不能僅靠擴充倉庫等實體基建，更需要完善市場機制與發展物流、託管、估值、法律及財務顧問等專業服務配套。《施政報告》在保險、清關及調解機制上的安排正與此方向一致。對銀行業而言，這將催生黃金託管、倉單融資、場外衍生工具以及代幣化抵押品管理等極具潛力的新業務，值得銀行業提前布局。*按時間表分段部署，提前備戰明年基建機遇*陳和美表示，銀行業要最快用好政策紅利，關鍵是按政策落地的時間表，分階段部署。短期內，應先用好已經到位的工具，即時梳理企業客戶在貿易、營運資金和海外投資方面的需求，善用已擴容的5000億元人民幣資金安排及即將推出的七天投標機制，將其轉化為具體的人民幣融資和流動性管理方案。陳和美指，這是最快見效的一環。中期來看，陳和美建議銀行應提前為2027年的新基建做好準備。她提到，集中於2027年落地的黃金中央清算、代幣化倉單融資試點，以及企業財資中心稅務優惠修例，涉及清算、託管、抵押品管理、實物追蹤、會計及合規，系統和流程都需要時間準備，銀行越早部署越能搶佔先機。她強調，這些機遇並不限於大型銀行，《香港銀行業2030》觀察到，不同規模的銀行都已經積極參與中東銀團貸款等跨境業務，中小型銀行亦可以與清算行、金融基建機構或科技夥伴合作，不必事事自建。陳和美進一步指出，在金融基建完成後，下一步的重點是把不同試點逐步連接成具規模的市場生態，讓政策紅利真正轉化為可持續的業務增長。與此同時，陳和美亦提醒，銀行需同步提升人才、科技與風險管理能力。她引述《施政報告》指出，金管局已將生成式人工智能沙盒擴展為跨行業的Sandbox++，並正為銀行制定網絡韌性測試框架。而《香港銀行業2030》調查亦顯示，高達53%的受訪銀行將生成式AI及流程自動化列為首要科技投資。她指出，銀行在拓展新業務的同時，必須同步加強人才、網絡韌性和合規能力。