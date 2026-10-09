17/09/2026 16:30

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美聯儲加息0.25厘，利率區間調至3.75%-4%

▷ 香港三發鈔銀行維持最優惠利率不變

▷ 地產股下跌，銀行股部分上漲，金礦股下挫

《經濟通通訊社17日專訊》美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，為3年以來首次加息，利率點陣圖顯示年內可能再加息一次，雖然本地三間發鈔銀行仍維持最優惠利率(P)不變，但本港地產股今日照樣受壓，反彈乏力。反觀部分銀行股逆市造好，惟金價受美元走強及美國利率上升預期拖累下跌，金礦股普遍下挫。隨著加息周期重臨，銀行股或可受惠，金價則仍獲大行唱好，看來銀行股及金礦股比地產股更值博。*美儲局加息0.25厘今年或再加一次，沃什：通脹仍太高*美國聯儲局加息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間上調至3.75%至4%，是2023年7月以來首次加息，亦是主席沃什上任後首次調整利率。聯儲局公開市場委員會(FOMC)一致通過今次加息。最新「點陣圖」顯示，18名官員中有16人預計今年仍會再加息一次（其中4人預計加兩次），意味年底前利率可能進一步升至4%至4.25%附近。聯儲局同時上調今年通脹預測，中位數預期全年整體通脹率為3.7%，核心通脹率為3.4%。聯儲局會後聲明指，通脹仍處於高位，此次行動將有助通脹更及時地回落至2%目標。沃什則指，聯儲局首要關注的是其雙重使命中的價格穩定，直言：「通脹太高，而且已經持續太久」，並形容此次加息為「撤回部分寬鬆政策」。沃什又表示，自上次議息會議以來，美國經濟有所轉強、通脹壓力未見改善，而地緣政治形勢亦較為嚴峻，三項因素均影響今次加息決定。而市場對今年後續加息預期維持偏高，利率期貨顯示10月底加息0.25厘機會約50%，與不加息再次維持50:50。富達國際全球宏觀及策略資產配置主管Salman Ahmed表示，聯儲局這次加息決議所帶來的更重要訊息是，其政策反應機制正逐漸明朗化，而且本次決議獲得一致通過，這一點尤為重要。富達的基本假設仍維持認為這輪周期將加息3至4次，而非一次性調整。不過，此觀點的前提是AI資本開支周期持續。*本地三間發鈔行維持利率不變，經絡：短期對樓市影響正面*金管局亦宣布加息25基點，上調貼現窗利率至4.25厘。不過，本地三間發鈔銀行仍然維持最優惠利率不變，滙豐銀行及中銀香港(02388)宣布維持最優惠利率5厘不變，渣打香港亦維持港元最優惠貸款利率不變於年息5.25厘。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美國8月份非農就業新增16.2萬人，核心CPI按月增長0.3%，兩項數字均高於市場預期，加上近期地緣政治局勢再度升溫，迫使聯儲局提早加息，以防通脹數據繼續飆升。雖然本港息率走勢與美息走勢息息相關，但即使美國開始加息，本港銀行未需立即跟隨調整最優惠利率。參考2022至2023年加息周期，美國於2022年9月第5度加息，香港才開始跟隨加息，幅度亦只有0.125厘。而今次銀行不跟隨加息，短期對樓市仍屬正面影響。今日一個月銀行同業拆息(HIBOR)報2.9厘，曹德明預計，HIBOR短期內將挑戰3厘以上水平，以現時一般新造H按計劃為H+1.3%及封頂息率3.25厘計算，H按業主年內仍需以封頂息率供樓。另一方面，目前僅有一家大型銀行續推定息按揭計劃至今年年底，息率雖由2.73厘上調至2.93厘，但仍較H按封頂位低0.32%。在未來息口或再上升的情況下，預計仍有一定客戶選用定按計劃。美國利率及貨幣政策走向仍存在不確定因素，供樓人士須有長遠穩健的財務計劃。*美匯升穿100關現貨金曾跌逾1%，高盛：4000美元可逐步收集*另外，美元在聯儲局公布議息結果後偏強，市場預期美國仍有進一步加息空間，支持美元匯價，美匯指數升至近兩個月高位，升穿100關口。黃金以美元計價，美元走強使黃金對於海外買家更昂貴，現貨黃金一度跌逾1%，最低觸及4242美元/盎司附近。高盛認為，黃金近月走勢為長時間停滯，但非牛市逆轉，一旦市場不確定性消除，黃金價格有望再創新高，4000美元對願意逐步建倉的投資者極具吸引力。惟當前兩大因素加劇黃金後市前景的複雜性，包括沃什新領導的政策不確定性，疊加美伊衝突及對全球能源的影響。大部分客戶驟降黃金持倉量，惟央行買盤屬例外。高盛仍看好黃金，但提醒美國經濟數據及聯儲局會議前後金價將呈波動。而主權財富基金及機構大戶每當金價接近4000美元，已傾向逐步建倉，而非試圖準確預測底部。花旗則指，若霍爾木茲海峽恢復通航，油價回落可能透過通脹、利率與美元等傳導機制，為黃金帶來支撐，將黃金未來3個月目標價由4500美元上調至4800美元。*溫鋼城：中小型銀行較值博地產股未宜沾手，金礦股毋須擔心追落後可揀招金*iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，美國加息令銀行股較著數很正常，資金亦正尋找較落後的銀行股，東亞(00023)及大新(02356)等中小型銀行未來可能稍為著數，不過東亞短期於20元附近可能有些阻力，因其ROE表現不太好，加上公司之前有參與個別內地房地產建設發展貸款，對其會有影響。大型銀行股則可能升得較慢，其中滙控(00005)150元會有支持，於該處買入較吸引，始終現時它只有3厘幾股息，就算預期賺很多錢，息率也只得4.5厘，東亞預期息率也有5.6厘，大新銀行更高息。至於地產股，加息令其融資成本提高，對其未來發展包括賣樓都有影響，其中新地(00016)早前已開始下跌，今日股價水平與一周前低位106元差不多，短期先看100元有否支持，其他地產股也沒有哪一隻可特別推薦。溫鋼城又指，金礦股今日跌得較急可以理解，因金價暫徘徊4300美元，大家擔心未來若繼續加息，會否影響金礦股未來盈利，其中紫金黃金國際(02259)之前一直處於高位走勢較好，這應關乎其金礦質素及盈利表現。其實金礦股不需太擔心，始終不覺得金價會跌穿上次3940美元低位，就算再跌，4000美元應會有較好支持，相反若稍後重拾升勢，再上試之前高位也不奇怪，而若要追落後，招金礦業(01818)較落後，短期有機會重上27.5元；紫金黃金國際則不算落後，或可博其重上之前185元高位。地產股今日普遍下跌，新地跌1.28%收報108.2元，恒地(00012)跌0.85%報25.72元，長實(01113)跌0.22%報46.18元，信置(00083)跌1%報9.865元，新世界(00017)跌1.19%報5.815元，嘉里建設(00683)跌1.37%報17.29元。銀行股表現各異，滙控跌0.68%報159.8元，渣打(02888)跌0.25%報243.4元，中銀香港(02388)升1.17%報51.95元，東亞升0.73%報19.25元，大新銀行升2.63%報14.83元。金礦股則普遍下挫，招金礦業跌3.67%報20.46元，紫金黃金國際跌4.08%報155元，紫金礦業(02899)跌1.63%報33.86元，山東黃金(01787)跌5.21%報23.3元，靈寶黃金(01787)跌3%報23.96元。撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉