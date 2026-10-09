17/09/2026 09:32

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▷ 需關注油價對通脹次輪影響

▷ 本港銀行壞帳率自去年底輕微下跌，料持續回落

《經濟通通訊社17日專訊》美國聯儲局加息0.25厘，金管局總裁余偉文會見傳媒時表示，美國息率變化仍存在不少不確定性，要取決於通脹走勢，就業市場和不同經濟數據等；他提醒市民在置業、投資或借貸時，要充分考慮利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣和金融穩定。被問到美國加息周期是否已開始，余偉文表示，要關注未來兩個月的經濟數據，並提出有兩點值得留意，包括油價波動的次輪影響，油價對通脹的影響會否蔓延至其他商品和服務。同時，不應只關注當刻通脹水平，要留意通脹趨勢，是否回落或有信心回落到聯儲局目標區間；觀察這些因素才能看到往後是否繼續加息或暫停加息。銀行壞帳率方面，他表示，去年底起已見到本港銀行壞帳率有輕微下跌，因房地產市場比較平穩，加上銀行亦做了不少撥備；他預期壞帳率會保持慢慢回落的趨勢。至於美國息率對本港經濟的影響，他表示會有一定影響，但強調經濟發展不應只看利率轉變，整體動力亦重要；日前政府公布新一份施政報告及香港首份五年規劃，當中見到香港機遇處處，包括離岸人民幣發展、蓬勃資本市場、領先資產管理，以至北都和創新發展等，對本港整體經濟增長都非常正面。另外，他亦提到金管局正研究在外匯基金中加大黃金配置，既為多元化資產、分散風險，同時亦希望更加積極參與香港黃金現貨和其他金融產品市場，助力推動香港黃金市場生態圈發展，與特區政府希望發展黃金和大宗中心市場一脈相承。(hp)