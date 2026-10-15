17/09/2026 16:42

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▷ 中金指收緊不合規跨境資金渠道有利行業

▷ 中金以香港及新加坡為家族辦公室雙核中心

《經濟通通訊社17日專訊》港府公布新一份施政報告及首份五年規劃，大力推動北部都會區發展。中金公司(03908)財富管理國際業務負責人刁智海表示，公司在香港、北京和深圳均有業務點，在北都亦有潛在營業空間，預期未來北都與深圳更緊密，在區域中亦可能有AI相關部署。*持續看好人民幣國際化*政府強調香港作為離岸人民幣中心的角色。中金財富產品與解決方案總部負責人喬博表示，近年客戶都有配置多元化貨幣資產的需求，包括人民幣和美金資產。公司持續看好人民幣國際化，並會因應客戶的需要和喜好推出更多人民幣資產。被問到近期有外資基金回流香港，喬博認為會創造更多服務客戶的機會，對行業帶來積極變化。*香港資產中心角色會持續*家族辦公室方面，中金公司財富管理新加坡業務負責人駱滌非表示，公司以香港和新加坡作為雙核中心，迎合全球家辦的增長需求。他提到公司目前有服務來自東南亞、香港和歐洲的家辦，通常短期內香港和新加坡作為資產中心的角色會持續。他又認為新加坡是很好的財富配置中心，而香港則擁有更多大灣區相關連繫，兩地角色定位非常明確。駱滌非又提到，公司近年積極在中亞地區布局，包括哈薩克斯坦、烏茲別克等，而香港是活躍的融資中心，公司積極協助不同主體發行點心債、熊貓債，並為主題配置資金提供更多投資建議和解決方案。*收緊不正規資金渠道對行業是好事*被問到跨境資金，刁智海表示，目前資金往來通路看上去不少，但實際也沒那麼闊，目前正循序漸進擴大。他又認為近期當局收緊了一些不正規渠道的監管對行業是好事，能夠協助客戶避開風險。至於跨境理財推廣，他指最核心問題仍在於銷售環節，財富管理人員未能直接向境外客戶推銷和溝通。雖然業界和監管機構都了解這個限制，但可能當局認為仍未是時候放寬。公司營運方面，刁智海指今年上半年，資產管理規模(AUM)大幅增長，主要由於股市上升及IPO增加；期內財富管理業務亦有高雙位數增長。公司會持續增聘人才，但亦面對同行激烈競爭，希望香港可以成為高端人才匯聚地。(hp)