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摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 聯儲局2023年7月後首次加息25基點至3.75%-4%

▷ 聯儲局聲明刪除通脹歸因能源行業表述，新增通脹回歸目標

▷ 10年及30年美債收益率達2007年高位，分別5.02%及5.36%

《經濟通通訊社17日專訊》聯儲局宣布將聯邦基金利率目標區間上調25個基點至3.75厘至4厘，為2023年7月以來首次加息。中銀香港(02388)高級經濟研究員曾之騰表示，聯儲局主席沃什在8月底的傑克遜霍爾(Jackson Hole)年會上已展現清晰的抗通脹姿態；其後中東局勢升溫推動油價重返100美元之上，8月通脹數據亦無降溫跡象，市場加息預期因而顯著升溫。芝加哥商品交易所「美聯儲觀察」(FedWatch)工具顯示，決議公布前市場押注加息的概率已超九成，本次加息已獲較充分的市場定價。*聯儲局將更聚焦於通脹偏離目標的幅度及持續時間*曾之騰表示，傳統而言，在通脹預期保持穩定的前提下，央行面對供應端衝擊通常採取「忽視」(look through)策略，即暫不收緊政策以免抑制經濟，而是等待供應端衝擊的影響自行消退。但曾之騰指出，近年來全球性供應端衝擊的頻率明顯上升，對通脹的影響較以往更為持久。美國通脹已連續逾五年高於2%的政策目標，若仍以供應端衝擊為由持續容忍高通脹，恐將損害聯儲局政策信譽，並增加通脹預期脫錨的風險。曾之騰指出，此次時隔三年多加息，在議息聲明中刪除了此前將通脹部分歸因於能源等特定行業供應端衝擊的表述，並新增本次政策行動將支持通脹「更及時地」回歸2%目標。上述調整均表明，聯儲局或逐步淡化通脹成因，更加聚焦於通脹偏離目標的幅度及持續時間；聯儲局應對供應端衝擊的政策邏輯會否進一步演變，值得繼續觀察。*市場對進一步加息押注料將延續，警惕長債利率高企風險*近期美債長端收益率持續攀升，引發市場關注。議息會議當日，10年期與30年期收益率分別收報5.02厘和5.36厘，均處於2007年以來高位。展望後市，曾之騰指出，在通脹黏性與聯儲局轉向鷹派的背景下，市場對進一步加息的押注料將延續；同時，投資者對美國財政可持續性的擔憂，以及人工智能企業大規模發行投資級債券所帶來的資金分流效應，短期內亦難以明顯緩解。在這些因素的共同作用下，美債長端收益率或呈現「易上難下」的特徵，需警惕其進一步推高全球融資成本，並對各類資產的估值中樞形成壓力的風險。(bi)