17/09/2026 16:34

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 香港7月出口貨量按年升31.6%，進口升23.6%

▷ 首7月出口貨量升29.1%，進口升29.3%

▷ 7月出口價格升13.7%，進口升13.6%

《經濟通通訊社17日專訊》政府統計處發表該月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。今年7月香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升31.6%及23.6%。首7個月香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年升29.1%及29.3%。經季節性調整的數字顯示，截至今年7月為止的個三月與對上三個月比較，商品整體出口貨量上升0.9%，而商品進口貨量則下跌4.7%。對外商品貿易貨量變動是從對外商品貿易貨值變動中扣除價格變動的影響而計算出來。今年7月商品整體出口價格及進口價格分別按年上升13.7%及13.6%。首7個月商品整體出口價格及進口價格分別上升8.8%及8.5%。貿易價格比率指數是根據商品整體出口價格指數與商品進口價格指數的比率計算出來。與2025年同期比較，這指數在今年7月上升0.1%，而在今年首7個月則上升0.3%。今年7月與2025年7月比較，輸往台灣(70.3%)、美國(64.2%)、越南(56.4%)及中國內地（內地）(34.7%)的整體出口貨量錄得升幅。另一方面，輸往印度的整體出口貨量則下跌7.6%。 與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：內地(15.4%)、美國(14.3%)、越南(11.7%)、台灣(11.5%)及印度(11.0%)。今年7月與2025年7月比較，來自韓國(89.1%)、新加坡(23.7%)、內地(20.1%)及台灣(7.3%)的進口貨量錄得升幅。另一方面，來自越南的進口貨量則下跌7.0%。與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：韓國(31.3%)、台灣(20.9%)、內地(14.2%)、越南(11.7%)及新加坡(10.2%)。(bi)