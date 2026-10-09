17/09/2026 17:19

【美國加息】思博瑞投資管理料孳息仍有上揚空間

《經濟通通訊社17日專訊》思博瑞投資管理指出，在通脹高企、勞工市場保持韌性，以及經濟增長暫保持穩定的背景下，聯儲局加息0.25厘。隨著商品價格料將進一步上升，美國經濟基本面將受到何種影響，仍有待時間驗證。



公司提到，增長動力正在轉變，人工智能(AI)相關資本開支擴張，佔今年以來增長相當大部分。然而，若資本開支放緩，仍可能對整體增長軌跡構成風險，而近期經濟表現正是在這一領域支持下得以維持。



至於今次上調聯邦基金利率早為市場充分預期，亦有觀點認為很大程度上由債市推動。儘管如此，美國經濟目前仍具備消化較高短期利率的條件，今次加息或有助提升FOMC的政策可信度。公司認為，美國財政狀況惡化，進一步收窄FOMC的政策空間，且通脹周期結構性轉變挑戰料將持續。



公司認為，人工智能相關效應正沿供應鏈競爭所形成的局部泡沫傳導，債市在該板塊亦已出現一定配置擁擠。隨著孳息路徑更趨依賴數據，政府債券孳息波動料將加大。公司認為，孳息仍有上揚空間，供應約束或繼續支撐商品市場，但往後增長前景料將成為商品板塊表現更主導的驅動因素。對風險資產而言，儘管過去一年債息大幅重新定價，企業盈利預期仍保持穩健，屬正面訊號。



在此背景下，公司對較長年期美國國債維持審慎。孳息或持續波動，惟公司認為，投資者仍可在適當時機，選擇性把握孳息進一步上升所帶來的配置機會。(rh)



