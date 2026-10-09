17/09/2026 15:28

【美國加息】中信泰富地產：港銀不加P反映流動性足，住宅市場現良好訊號

《經濟通通訊社17日專訊》中信泰富物業代理有限公司董事李肇文表示，對於美國加息0.25厘，本港銀行沒有跟隨上調最優惠利率(P Rate)，充分反映出目前本港銀行體系的流動性充裕，資金面穩健，對住宅市場是一個良好的訊號。



他續稱，加上特首李家超最新發表《香港第一個五年規劃（2026-2030年）》及新一份《施政報告》，主動對接國家戰略，全力打造「四中心一高地」，特別是積極推進「國際高端人才集聚高地」及鞏固「全球最大跨境財富管理中心」的地位，正大幅為本港引入高質素的產業、金融及教研人口，均對本港私人住宅的租賃市場注入了龐大且長遠的剛性支撐。



他指出，在四中心一高地戰略、落實三座大學城加上直資擴容政策以及長遠房屋供應維持「四三三」比例下，私人住宅的「供求差」將持續擴大，住宅物業投資帶來的穩定正現金流，對本地買家及長線投資者而言依舊具備高度吸引力。



不論未來息口如何走向，他預計，本港樓市在居住及投資雙重需求的強力支持下呈現「量升價穩」的健康步伐。(rh)