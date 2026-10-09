17/09/2026 19:54

《再戰明天》日本央行公布議息結果，美國公布工業生產等數據

《經濟通通訊社17日專訊》日本央行公布議息結果，及美國公布工業生產等數據，料為周五（18日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，日本央行公布利率決議後，央行總裁植田和男舉行新聞發布會。歐洲經濟暨財政事務理事會(ECOFIN)非正式會議舉行（至19日）。歐洲央行總裁拉加德和歐洲央行執委奇波洛內將出席歐元集團會議。本港時間周五晚6:30pm，拉加德出席歐元集團會議後的新聞發布會。9:30pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼參加關於壓力測試的交流活動。



*日本公布CPI，德國公布PPI*



數據方面，周五（18日）日本公布官方指標利率，料由1%升上1.25%。7:30am（本港時間．下同），日本公布8月消費者物價指數，年率升幅料由1.9%擴大至2%。2:00pm，德國公布8月生產者物價指數，月率升幅料由1.1%收窄至0.6%，年率升幅料由3%擴大至3.9%。9:15pm，美國公布8月產能利用率，料由76.3%升上76.4%；8月工業生產月率升幅料由0.2%擴大至0.3%。10:00pm，美國公布8月領先指標，料由0.2%降至0.1%。(wa)