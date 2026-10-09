17/09/2026 11:42

【美國加息】富達基本假設認為本輪周期加息三至四次，料通脹更長時間維持高於目標水平

《經濟通通訊社17日專訊》富達國際全球宏觀及策略資產配置主管Salman Ahmed表示，一如普遍市場預期，美國聯儲局宣布加息25個基點。這次決議所帶來的更重要訊息是，聯儲局的政策反應機制正逐漸明朗化。而且本次決議獲得一致通過，這一點尤為重要。



*前提是AI資本開支周期持續*



富達的基本假設仍維持認為這輪周期將加息三至四次，而非一次性調整。不過，此觀點的前提是AI資本開支周期持續。



*現時預測通脹將更長時間維持高於目標水平*



公司續稱，現階段聯儲局已重啟加息周期，委員會立場一致，而點陣圖亦顯示此輪周期尚未結束。更重要的是，聯儲局現時預測通脹將更長時間維持高於目標水平，這與富達的資本市場假設所採納的結構性通脹框架一致。另政策路徑仍將取決於數據，然而若AI投資周期維持強勁且通脹依然高企，富達認為此輪收緊貨幣政策周期還會進一步延續。



長期債券市場的反應亦值得留意，儘管聯儲局加息且點陣圖偏向強硬立場，但長期國庫券的收益率卻有所回落，是利好現象，但也不宜過早對聯儲局的政策公信力下定論。至少，市場並未將這次會議視為長期通脹風險增加的訊號。真正的問題在於，此輪加息周期最終會走多遠。(rh)

