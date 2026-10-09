17/09/2026 12:05

【美國加息】景順：聯儲局行動旨在鞏固控制通脹的政策公信力，不認為激進加息周期展開

《經濟通通訊社17日專訊》景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指出，不認為是次加息標誌著聯儲局將展開激進加息周期。相反，聯儲局旨在藉今次行動鞏固其控制通脹的政策公信力。只要經濟維持正增長，企業盈利持續擴張，股票市場應有能力消化利率的適度上升。



他續稱，相比企業盈利，市場估值可能將面對更大的挑戰。實質利率上升可能對利率敏感度較高的板塊構成壓力，特別是估值偏高的增長股，同時周期性產業、金融、能源及優質價值股則可能受益於名義經濟增長具韌性的環境。



*長債漸吸引*



債市方面，聯儲局的訊息表明，短期內美國國債收益率不會大幅下跌，收益率曲線前端走勢仍將受通脹數據變化及聯儲局後續表態所主導，然而，隨著政策利率已具限制性，且經濟增長逐步放緩，趙耀庭認為較長年期債券正逐漸成為更具吸引力的投資組合分散風險工具。



另聯儲局鷹派的立場可望在短期內為美元提供支持，然而美元走勢的幅度將取決於聯儲局是否最終實施更多加息，以及通脹壓力是否如政策制定者目前擔憂般持續存在。



他亦提到，點陣圖反映政策制定者持續暗示今年至少還有一次加息的可能，並上調了對長期利率的預估，因此進一步支持中性利率可能結構性高於市場過往預期的觀點。對投資者而言，意味著或需逐步適應「較長時間維持較高利率」的環境。(rh)