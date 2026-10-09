17/09/2026 12:14

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 孫宇晨設立「孫宇晨獎」，最高獎金100萬美元

▷ 首批最高獎授予OpenAI，解決三維納維－斯托克斯方程

▷ 獎金分配比例：解題者70%，形式化驗證者30%

《經濟通通訊社17日專訊》波場TRON創始人孫宇晨今宣布，正式設立「孫宇晨獎」，最高單題獎金高達100萬美元。他亦同時公布首批獲獎名單，表彰涉及66個數學問題的解決成果及形式化證明。其中，最高獎授予OpenAI研究團隊，獎金為100萬美元，以表彰其針對「三維納維－斯托克斯方程的存在性與光滑性問題」給予解決成果及形式化證明。根據OpenAI公布的信息，相關證明由其內部系統產生，形式化工作由GPT-6 Astra完成，並已通過Lean驗證。另此次獲獎成果尚涉及森多夫猜想、埃爾德什互異子集和問題、Dinitz－Garg－Goemans成本保持猜想等。另按照規定，已公布名單中的獲獎者需主動申請認領獎金。孫宇晨表示，該獎願景是成為「AI時代的諾貝爾獎」，以更去中心化、更形式化、更機器化的方式，回應新時期科學研究與激勵的深刻轉型。它將持續維護並公開更新一個數學難題與形式化代碼倉庫，題單一旦掛出即永久鎖定，只增不減，獎金只兌不退。另「孫宇晨獎」獎勵將只授予首個完成者；若多人共同完成，則按貢獻比例分配。解題者可獲總獎金的70%，完成形式化驗證者獲30%；若一人同時完成解題與形式化，即可獲得全額獎金。即便完成懸賞的是人工智能系統，也予以授獎，但須由相關自然人、法人或其書面授權代表作為申報主體與法定收款人。*當前題目清單已納入龐加萊猜想的形式化驗證、黎曼猜想、哥德巴赫猜想*此外，獎項覆蓋2026年1月1日起取得的數學進展，若問題在該日期前已解但形式化驗證在之後完成，則形式化者可獲獎勵。當前題目清單已納入龐加萊猜想的形式化驗證、黎曼猜想、哥德巴赫猜想，以及已故數學家、沃爾夫獎得主保羅·埃爾德什生前提出的大量未解問題。孫宇晨透露，除了獎金以外，獲獎者也會獲得證書和獎牌，該獎牌正面為孫宇晨頭像和「孫宇晨獎」中英文，背面為體現人類探索宇宙的雕刻，邊緣刻上了拉丁文「Quod probatur, solvitur」，意為「所證即解」。獎牌主體為銅材質，表面鍍有6克純金。據公開消息，過去數年，孫宇晨已在科技、環保、災害救援等領域累計捐贈近4500萬美元（約合人民幣3億元）。(rh)