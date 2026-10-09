17/09/2026 10:45

【美國加息】余偉文：美聯儲局加息符合市場預期，香港貨幣及金融市場保持有序運作

《經濟通通訊社17日專訊》金管局總裁余偉文表示，美國聯邦儲備局聯邦公開市場委員會在香港時間今天清晨公布加息25基點，即上調聯邦基金利率目標區間至3.75-4厘。金管局按既定機制上調貼現窗基本利率至4.25厘，即時生效。



他指出，美聯儲局這次調高息率符合市場預期。會後發表的聲明表示經濟繼續維持增長，就業市場保持平穩，但通脹仍處於較高水平。這次加息的決定反映委員會對通脹前景的關注。香港方面，貨幣及金融市場保持有序運作。港美息差進一步擴闊，套息交易有機會令港元逐步轉弱。港匯和拆息走向存在較多的變數，特別是受港美息差、港元資金供求如資本市場活動及其他季節性因素等影響。



他提及，至於存貸利率方面，銀行一般會考慮同業市場資金供求、拆息及現時相關利率水平、本身的資金成本結構等因素，評估是否需要調整及調整的幅度，並指美國息率的變化存在頗大的不確定性，將取決於通脹走勢、就業市場情況和其他經濟數據，對香港的利率環境亦會有所影響，市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。(bn)