17/09/2026 11:21

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 聯儲局加息25基點至3.75%-4%，沃什上任後首次

▷ 能源衝擊致布蘭特原油107美元，WTI原油逾100美元

▷ 8月就業報告顯示勞工市場轉強

《經濟通通訊社17日專訊》美國聯邦儲備局於香港時間周四公布議息結果，嘉信理財香港有限公司高級副總裁及理財顧問林長傑表示，聯儲局將利率上調25個基點至3.75厘至4厘，結束連續五次維持利率不變，亦是主席沃什上任後首次加息。市場在議息結果公布前已明顯傾向將加息；截至9月15日，芝商所FedWatch工具顯示，市場在議息前預計加息四分之一厘的機會率超過六成，較8月中約三成顯著上升。他指出，聯儲局重新考慮了兩項因素。首先是沃什在Jackson Hole全球央行年會上的演說，他將2%的PCE通膨目標形容為明確且不可動搖的目標，並明確表示，指今夏通脹數據回落並不代表基礎通脹趨勢有實質改善。其次是8月就業報告，其結果顛覆了勞工市場陷入停滯的說法。聯邦公開市場委員會此前一面憂慮通脹、一面卻受制於就業市場脆弱，但如今情況已有所減緩。他提及，隨著霍爾木茲海峽一帶的衝突升級，沙特阿拉伯東西輸油管道仍然封閉，布蘭特原油徘徊於每桶107美元，WTI原油則高於100美元（截至2026年9月15日）。聯儲局在首輪衝擊尚未完全消退前，又正面對第二輪能源衝擊可能帶來的風險。當局選擇現在採取行動而非繼續觀望，反映其傾向預先遏抑能源價格上升帶來的次輪效應。他表示，對投資者而言，這次決定的意義遠不止於加息四分之一厘。本次決議以及更新後的利率點陣圖，可能顯示市場原先普遍預期於2027年啟動降息循環的可能性正在下降。投資者可能會注意到，市場對未來政策走向的預期，也可能因這項決定而出現顯著轉變。(bn)