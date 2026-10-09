17/09/2026 16:56

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 恒生銀行預測美年底前或再加息一次

▷ 美聯儲7月加息25基點至3.75%-4.00%

▷ 利率期貨顯示市場預期12個月內加息三次

《經濟通通訊社17日專訊》恒生銀行首席經濟師劉健恆表示，美國聯儲局將利率目標區間上調25個基點至3.75%－4.00%，為自2023年7月以來首次加息。是次決定獲一致通過，反映聯邦公開市場委員會成員之間再度凝聚共識，市場應視之為正面信號；惟整體訊息仍明顯偏鷹。首先，最新點陣圖顯示今年稍後仍可能再加息一次，而利率預測中位數則顯示明年政策利率大致維持不變。他提及，美國聯儲局主席沃什亦將今次加息形容為撤回部分寬鬆力度，該行認為這意味如有需要，聯儲局仍有進一步收緊政策的空間。議息會議後，美國國債孳息率曲線出現「熊市趨平」（bear flattening），反映投資者認為短期內再度加息的可能性增加；同時，較長年期孳息率仍相對受控，隨著聯儲局抗通脹的公信力提升，長端走勢更趨穩定。該行同意最新點陣圖所反映的政策路徑，假設能源價格在高位維持一段更長時間，預期年底前或將再有一次「保險式」加息，其後將進入較長暫停期，政策利率料將於2027年維持不變。*仍繼續看好亞洲股市，因其估值不高*恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，聯儲局自2023年以來首次加息。該行視之為鷹派加息，因聯儲局主席沃什暗示為了壓抑通脹，後續仍可能需要進一步加息。最新利率期貨顯示，市場預期未來12個月內尚有三次加息，而議息會議前的預期為兩次。梁君馡指出，在聯儲局確認利率路徑轉向後，美股短期或會受壓。不過歷史數據顯示，美股通常會在首次加息後2至3個月內逐步企穩，並重回升勢，背後動力主要來自經濟增長及企業盈利表現。該行仍繼續看好亞洲股市，因其估值不高，且區內各市場具備多元化的增長驅動因素。梁君馡提及，議息後，美國國債孳息曲線進一步趨平，固定收益市場的資金流向預料更偏向配置短存續期債券以保持防禦性。該行繼續將固定收益投資分散至高評級、浮息為主的證券化信用債，同時配置新興市場本地貨幣債，以捕捉新興市場及已發展市場貨幣政策分歧帶來的機會。雖然美元或會因聯儲局的決定於短期內趨強勢，但該行認為美國財政赤字增加，以及特朗普與主要貿易夥伴的摩擦，未來會帶動美元回落。(bn)