17/09/2026 16:57

【美國加息】宏利投資管理：美國加息符合市場普遍預期，本次加息決定獲得全體委員一致支持

《經濟通通訊社17日專訊》美國聯邦儲備局聯邦公開市場委員會在香港時間今天清晨公布加息25基點，即上調聯邦基金利率目標區間至3.75-4厘。



宏利投資管理環球首席經濟師AlexGrassino表示，今次加息符合市場普遍預期，而聯儲局公布的經濟預測，亦大致符合未來進一步溫和收緊政策的預期，並指議息聲明及新聞發布會的值容均較以往精簡。在聯儲局主席沃什領導下，議息聲明篇幅持續縮短；而值得注意的是，本次加息決定獲得全體委員一致支持。從記者會所見，沃什似乎正逐步建立其獨特的傳媒溝通風格。例如，在問答環節中回應更為簡潔、不設追問，而且整體時長縮短至30分鐘（較歷任主席時期的45分鐘為短）。



他提及，整體而言，市場一直關注聯儲局能否免受現屆美國政府的影響，維持央行決策的獨立性。宏利投資管理仍然認為，沃什偏鷹派的言論已在一定程度上回應相關憂慮，而他今次的實際行動亦印證其早前立場。未來是否會延續這種模式，仍有待進一步觀察。(bn)