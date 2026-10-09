17/09/2026 11:34
《港元利率》港元拆息窄幅上落，一個月拆息報2.9厘，三個月拆息報3.1厘
《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息窄幅上落，而與樓按相關的一個月拆息報2.9厘，跌5基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.10161厘，跌2.327基點。
隔夜息報2.17964厘，跌1.798基點；一周拆息跌4.363基點，報2.39804厘，兩周則升6.923基點，報2.72042厘。長息方面，六個月拆息升5.691基點，報3.40691厘，一年期則升5.691基點，報3.80691厘。
港元匯價今日在7.8433-7.8452之間上落，最新報7.8448。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.17964厘，跌1.798基點；一周拆息跌4.363基點，報2.39804厘，兩周則升6.923基點，報2.72042厘。長息方面，六個月拆息升5.691基點，報3.40691厘，一年期則升5.691基點，報3.80691厘。
港元匯價今日在7.8433-7.8452之間上落，最新報7.8448。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.17964
|-1.798
|一周
|2.39804
|-4.363
|兩周
|2.72042
|+6.923
|一個月
|2.9
|-5
|兩個月
|3.0147
|-1.423
|三個月
|3.10161
|-2.327
|六個月
|3.40691
|+5.691
|一年
|3.80691
|+5.691
資料來源：香港銀行公會