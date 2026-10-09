17/09/2026 11:34

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.17964 -1.798 一周 2.39804 -4.363 兩周 2.72042 +6.923 一個月 2.9 -5 兩個月 3.0147 -1.423 三個月 3.10161 -2.327 六個月 3.40691 +5.691 一年 3.80691 +5.691

《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息窄幅上落，而與樓按相關的一個月拆息報2.9厘，跌5基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.10161厘，跌2.327基點。隔夜息報2.17964厘，跌1.798基點；一周拆息跌4.363基點，報2.39804厘，兩周則升6.923基點，報2.72042厘。長息方面，六個月拆息升5.691基點，報3.40691厘，一年期則升5.691基點，報3.80691厘。港元匯價今日在7.8433-7.8452之間上落，最新報7.8448。資料來源：香港銀行公會