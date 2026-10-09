17/09/2026 09:18

【美國加息】奧雅納王兆麒︰料港銀將跟加P惟年內不再上調息口，2027上半年有機會蒸發今年全年樓價升幅

《經濟通通訊社17日專訊》奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒表示，美國9月議息宣布加息0.25厘，預計香港主要銀行短期內將相應上調最優惠利率0.125厘，但料香港年內不會再加息。當正式啟動加息時會對市場造成實際及心理上的影響，增加現有供樓人士的負擔，削弱市場購買力，並會令部分準買家「轉買為租」，為剛復甦的香港樓市帶來挑戰。



他指出，未來幾個月新盤反應相信會比較參差，發展商仍以貼市價形式賣樓，而開價相對吸引的新盤仍會受到市場歡迎。但隨著市場購買力慢慢耗盡，相信下半年出現「價量齊跌」的局面。他預計香港樓價於2026年餘下時間會反覆向下，但全年樓價仍會上升約半成。而明年上半年樓市走勢或重回2025年的狀況。2027上半年有機會蒸發今年全年樓價升幅，而下半年有望回穩。(kl)