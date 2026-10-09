17/09/2026 11:43

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 聯儲局9月加息25基點至3.75-4.00%區間

▷ DWS指若通脹未降溫，一至兩次加息或不足

▷ 長期政策利率由3.1厘升至3.2厘

《經濟通通訊社17日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann表示，一如市場預期，聯儲局在9月議息會議上作出2023年以來首次加息決定，將政策利率上調25個基點至3.75至4.00厘區間。決議獲一致通過，會後聲明指出，加息有助更快實現2%通脹目標。儘管聯儲局官員預期未來數季通脹將降溫，但仍認為要達到目標仍需採取進一步行動。利率點陣圖中位數顯示，與會者傾向在今年再加息一次。然而，2027年的偏好則出現分歧：部分人認為應再加息，部分人則認為利率應維持不變，另有少數人認為或需減息。值得留意的是，與中性利率相關的長期政策利率由3.1厘升至3.2厘，反映官員預期出現輕微結構性轉變。聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）再次未有提交預測。Christian Scherrmann指出，在記者會上，沃什引用其於傑克遜霍爾的講話，指出在有利的金融環境支持下，經濟表現強勁且似乎持續增強，而政策行動只是適度收緊部分貨幣寬鬆。關於通脹，他重申其觀點，指出仍有不少物價細項以3%或以上速度上升，未符合他對通脹需以足夠快速步伐邁向目標的標準。與他在傑克遜霍爾提出的前瞻性決策原則相反，沃什今次主要將加息決定與過去的經濟發展掛鈎。DWS認為，一至兩次加息更像微調經濟，而非重新校準貨幣政策。然而，若通脹在未來數季未有降溫，一至兩次加息或不足夠。同樣，一至兩次加息亦不太可能解決外部衝擊造成的問題，例如油價上升及關稅帶來的新一輪不明朗因素。儘管如此，DWS有充分理由相信通脹將呈下行趨勢，故無需將緊縮政策推至令內需放緩的程度。整體而言，DWS認為加息的主要動機是公信力，尤其是考慮到債券市場定價及石油市場的近期發展。儘管沃什立場偏鷹，但他對經濟的樂觀展望，仍是不少人喜聞樂見的訊號。(kl)