17/09/2026 11:43
【美國加息】DWS︰若通脹在未來數季未有降溫，一至兩次加息或不足夠
摘要
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 聯儲局9月加息25基點至3.75-4.00%區間
▷ DWS指若通脹未降溫，一至兩次加息或不足
▷ 長期政策利率由3.1厘升至3.2厘
▷ DWS指若通脹未降溫，一至兩次加息或不足
▷ 長期政策利率由3.1厘升至3.2厘
Christian Scherrmann指出，在記者會上，沃什引用其於傑克遜霍爾的講話，指出在有利的金融環境支持下，經濟表現強勁且似乎持續增強，而政策行動只是適度收緊部分貨幣寬鬆。關於通脹，他重申其觀點，指出仍有不少物價細項以3%或以上速度上升，未符合他對通脹需以足夠快速步伐邁向目標的標準。與他在傑克遜霍爾提出的前瞻性決策原則相反，沃什今次主要將加息決定與過去的經濟發展掛鈎。
DWS認為，一至兩次加息更像微調經濟，而非重新校準貨幣政策。然而，若通脹在未來數季未有降溫，一至兩次加息或不足夠。同樣，一至兩次加息亦不太可能解決外部衝擊造成的問題，例如油價上升及關稅帶來的新一輪不明朗因素。儘管如此，DWS有充分理由相信通脹將呈下行趨勢，故無需將緊縮政策推至令內需放緩的程度。整體而言，DWS認為加息的主要動機是公信力，尤其是考慮到債券市場定價及石油市場的近期發展。儘管沃什立場偏鷹，但他對經濟的樂觀展望，仍是不少人喜聞樂見的訊號。(kl)