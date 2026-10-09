17/09/2026 09:22

《真知灼見－溫灼培》聯儲局12月料再加息

《真知灼見》於今晨（17日）召開的議息會議上，美國聯儲局如市場預期加息25個基點，將聯邦基金利率上調至3.75厘至4厘的區間，今次加息獲聯儲局內12名委員一致通過。雖然在議息會後的聲明中，聯儲局主席沃什重申他不會預測未來利率走向，但我們可觀察今次聯儲局會後公布的點陣圖，即18位整體委員對未來利率走勢的預期，有16位認為聯儲局今年內仍須再加息一次25個基點，惟對於2027年，僅8名委員認為需要再加息；不過若要減息，該局則預期要到2028年才有機會見到。這與聯儲局6月公布的點陣圖形成鮮明對比，當時預期今年僅加息一次，並有機會於2027年開始減息。顯然，這種轉變主要是由於期間中東局勢升溫，令國際油價上升並升破100美元所致。



*市場估計12月加息機率100%*



按利率期貨價格變化顯示，在下一次聯儲局的議息會上，即10月29日，聯儲局加息機率僅50%，由於11月沒有議息會議，即12月加息機會最大，市場估計機率為100%。市場有著如此估計也實屬合理，因為10月議息會太過接近11月3日的美國中期選舉，此時刻加息會被視為政治不正確，所以市場普遍認為聯儲局要到12月才加息是合理估計。



*加息令美國政府債務加重*



儘管在議息會後的聲明中，沃什表示今次加息體現了該局對遏制通脹的高度重視，但實際上，這項行動並未對美國長債市場提供太大支持。今早於亞洲市場，美國10年期債息依然在5%高位徘徊。加息固然反映聯儲局對通脹問題的關注，但同時亦可能推高美國政府的整體債務負擔，使政府償債壓力加劇，最終甚至可能走向以「印錢」作為解決方案的方向。這也正是現時長債投資者的主要憂慮所在，也是長債投資者在購買美國長債時要求一個更高回報的原因。所以是次聯儲局加息，不僅沒有把長債息率壓下來，反而把短年期債息，如一年期及兩年期債息等同時推高了。這一操作，相信將會加大美國政府的財政壓力。



聯儲局重啟加息步伐，對美元明顯帶來支持，美匯指數重上100之上，今早於亞洲市場報100.33。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。