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摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕指美10年期債息升至5%屬重要關口

▷ 主權債券供應增、通脹黏性、長債估值不足

▷ 孳息率上限判斷取決基本因素是否轉變

《環富通基金頻道17日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)環球固定收益主管兼固定收益部門首席投資總監Arif Husain指，美國10年期國債孳息率升至5厘是一個重要關口，但對投資者而言，更關鍵的問題是：5厘是否已接近高位，還是只是美國國債長期重新定價過程中的另一階段。*主權債券供應大增，通脹持續具黏性*普徠仕認為，美國10年期國債孳息率處於5厘，甚至最終升至6厘，仍然屬於可能出現的情境。這一看法主要基於三項因素：主權債券供應大增、通脹持續具黏性，以及長年期美國國債估值吸引力不足。第一，市場需要消化大量政府債券供應。在各國缺乏財政緊縮措施的情況下，已發展市場的主權債券發行量仍然龐大。當該行最初提出這一觀點時，美國所承受的壓力一度低於部分其他已發展市場，但核心問題並沒有改變：面對如此龐大的債券供應，投資者最終會要求很高的回報作為補償。第二，通脹仍是關鍵因素。市場焦點可以很快轉向經濟增長及勞動市場，因而可能低估通脹壓力再度升溫的風險。尤其對較長存續期債券而言，若通脹前景持續存在不確定性，持有較長存續期資產的投資理據亦會受到挑戰。*投資者需承擔較高存續期風險，長債估值吸引力不足*第三，估值仍然至關重要。投資者若要由現金轉投長年期國債、承擔明顯較高的存續期風險，便需要獲得足夠的回報補償。因此，現金與較長年期美國國債之間的相對吸引力，是判斷長債估值是否具吸引力的重要因素。這並不代表孳息率會一直單向上升。孳息率進一步走高的觀點亦面對一些風險，其中之一是聯儲局若對長期利率施加更大影響，可能令孳息率回落，但同時亦可能對美元及通脹帶來影響。因此，當10年期美國國債孳息率升至5厘時，真正值得關注的並不只是孳息率已經升了多少，而是推動孳息率升至目前水平的基本因素是否已經改變。如果這些因素並未出現根本轉變，投資者不宜自動假設5厘就是孳息率的上限。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。