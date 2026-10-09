17/09/2026 09:22
【聚焦人幣】人民幣中間價升48點子，七連升報6.7580，再創逾三年七個月高
《經濟通通訊社17日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7580，較上個交易日升48點子，七連升，再創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，上個交易日報6.7628。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7580
|-48.00
|1歐元/人民幣
|7.7350
|-412.00
|100日圓/人民幣
|4.3252
|-167.00
|1港元/人民幣
|0.8615
|-5.60
|1英鎊/人民幣
|9.0289
|-541.00
|1澳元/人民幣
|4.7841
|-202.00
|1紐元/人民幣
|3.8612
|-155.00
|1新加坡/人民幣
|5.2805
|-146.00
|1瑞郎/人民幣
|8.1745
|-622.00
|1加元/人民幣
|4.8196
|-195.00
|1人民幣/林吉特
|0.6062
|+19.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.5320
|-100.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4278
|+162.00
|1人民幣/韓元
|204.6700
|+116.00