17/09/2026 10:51

【ＡＩ】零跑確認做出全自研機器人，CEO朱江明：不炒概念，擇機落地

《經濟通通訊社17日專訊》在昨晚舉行的2026零跑技術日上，零跑科技創始人、董事長、CEO朱江明發表演講。朱江明提到，有很多人問零跑為甚麼不做具身智能。論技術積累的深度和廣度，不論自製和外部供應鏈的團隊，零跑是最具條件做具身智能這個非常火熱的行業。



他強調，「但是零跑做事的理念是不炒概念」，技術儲備可以超前，產品落地必須靠譜；零跑對具身智能也做了小規模的評估，「處於跟隨狀態，也做出了完全自研的機器人」。



「有同事建議，今天的發布會也應該讓我們的機器人出來遛一遛。我說千萬不要能遛遛的機器人，不算本事，能賺錢的機器人我們才拿得出手。」他說，希望在不遠的將來能夠找到一個金礦，一個非常落地、非常靠譜的機器人落地的場景。(jq)