17/09/2026 10:12

《Ａ股焦點》紫金礦業A跌逾4%，子公司擬10億元參投基金，投資AI等領域

《經濟通通訊社17日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)16日晚公告稱，其全資子公司紫金礦業股權投資管理（廈門）有限公司與廈門溥泉私募基金管理合夥企業（有限合夥）、昆坤（海南）投資有限公司等合夥人於9月15日簽署《廈門時代深遠創業投資基金合夥企業（有限合夥）之合夥協議》。



紫金廈門股權作為有限合夥人之一，參與投資廈門時代深遠創業投資基金合夥企業（有限合夥），認繳出資金額為10億元（人民幣．下同），持有基金20.4081%的認繳比例。



公告明確，時代深遠基金主要投資於人工智能(AI)、具身智能、科技應用、前沿科技等領域，投資方式包括直接投資或通過特殊目的載體投資於未上市企業股權、附轉股權的債權投資、過橋投資等。紫金礦業表示，紫金廈門股權作為有限合夥人參與本次投資，旨在依託專業投資機構的研究能力與項目資源，跟蹤AI、具身智能等前沿技術發展趨勢。



紫金礦業A股低開低走，現跌4.26%，報30.8元；H股跌3.49%。(wn)