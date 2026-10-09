17/09/2026 09:39

【聚焦人幣】美聯儲局如期加息25個基點，人民幣即期開市貶36點子報6.7100

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7580，較上個交易日升48點子，七連升，再創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，完全無視美元強勢反彈走勢，中間價實際值較路透預測偏弱約340點，為8月5日以來最小偏離。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開36點子，報6.7100，上個交易日即期匯率收盤報6.7064。



隔夜美聯儲局如期加息25個基點，會後美聯儲局主席沃什表態偏鷹，美元指數升破100關口，至逾半個月新高，兩年期美債收益率升至2024年來最高。



市場人士稱，美聯儲局鷹派表態可能繼續提振美元多頭人氣，若後續國際油價回落，美聯儲局持續加息空間將受限；人民幣受外部擾動升勢料趨緩，但整體穩中略升走勢有望延續。(jq)